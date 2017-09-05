Спасая товарища, мужчина погиб на дне колодца

В субботу, 2 сентября, в селе Ворсино Боровского района погиб 44-летний мужчина.
- По предварительным данным, двое граждан Республики Молдова решили помочь своему земляку почистить колодец, расположенный на его участке в Ворсино, - сообщает 5 сентября калужское региональное управление Следственного комитета. - Когда 34-летний мужчина находился на дне колодца и очищал его, начала поступать вода. Мужчина стал звать на помощь, и в колодец прыгнул его 44-летний товарищ.
В итоге помощь была необходима уже двоим, находившимся на дне колодца. Крики услышал хозяин участка. Вместе с соседями ему удалось достать мужчин из колодца. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, 44-летнего мужчину спасти не удалось, а его товарищ в тяжелом состоянии без сознания доставлен в районную больницу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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