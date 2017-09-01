Допился до чёртиков: сонный дальнобойщик пытался подраться с полицейскими

45-летний дальнобойщик из Челябинской области стал подозреваемым в уголовном деле по статье "Применение насилия в отношении представителей власти".
В среду, 30 августа, мужчина на своём большегрузе протаранил металлическое ограждение в Ермолино, после чего заснул за рулём. Спящего водителя увидел проезжавший мимо экипаж ДПС, который остановился, чтобы выяснить причины ЧП.
- Инспекторы, открыв водительскую дверь, сразу почувствовали резкий запах алкоголя из салона автомашины, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Затем, с трудом разбудив водителя, они потребовали предъявить документы и выйти.
Однако дальнобойщик проигнорировал требования сотрудников и стал закрывать водительскую дверь. Полицейские пытались извлечь его из машины.
- В это время челябинец нанес удар кулаком в лицо одному из сотрудников полиции и удар ногой в грудь второму стражу порядка, - добавляют в СК.
Несмотря на это, инспекторам ДПС удалось вытащить из кабины и скрутить пьяного водителя, после чего его доставили в отдел полиции. На допросе челябинец свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и очень сожалел о произошедшем.
Видео: калужское региональное управление Следственного комитета.
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