По Калуге прокатился пылающий автомобиль

В четверг, 31 августа, около 11 часов вечера по улице Достоевского проехал пылающий Daewoo Nexia. Следом за машиной бежал ошалевший водитель.

- Водитель «Нексии» остановился у дома № 25 по улице Достоевского, - пишет в соцсетях очевидец Саня Калугин. – Вышел, чтоб накачать колесо. Подключил компрессор через прикуриватель, и, спустя несколько минут, произошло короткое замыкание с последующим горением. Так как водитель оставил автомобиль на включённой передаче ( не работал ручник), произошло замыкание стартера, в результате чего автомобиль сам поехал, пока не застрял на поребрике.

Видео и фото пожара было опубликовано в группе «Калуга Жесть». В результате ЧП пострадал только автомобиль.