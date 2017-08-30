Прокуратура пресекла продажу львов и тигров

Прокуратура Тарусского района заблокировала доступ к сайту с объявлениями о продаже редких животных.
- На страницах одного из сайтов были размещены объявления о продаже животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Международного союза охраны природы, - сообщает в среду, 30 августа, пресс-служба областной прокуратуры. - Посетителям сайта предоставлялась возможность свободного приобретения в любое время льва, леопарда, тигра, пумы, ягуара и других редких видов животных.
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