Прокуратура пресекла продажу львов и тигров

30.08.2017 17:10 551

Прокуратура Тарусского района заблокировала доступ к сайту с объявлениями о продаже редких животных.

- На страницах одного из сайтов были размещены объявления о продаже животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Международного союза охраны природы, - сообщает в среду, 30 августа, пресс-служба областной прокуратуры. - Посетителям сайта предоставлялась возможность свободного приобретения в любое время льва, леопарда, тигра, пумы, ягуара и других редких видов животных.