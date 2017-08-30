Сапёры обезвредили 36 подарочков времён Великой Отечественной

В понедельник, 28 августа, на улице Калужской, 64 этого города сапёры обезвреживали боеприпасы времён ВОВ.
Когда сообщение об опасной находке поступило в МЧС, в Малый выдвинулась группа сапёров из четырёх человек.
- На месте был обнаружено и обезврежено 36 взрывоопасных единиц, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Калужской области. – Это 33 бутылки с зажигательной смесью и 3 ампулы для ампуломёта.
Опасные находки были уничтожены на месте обнаружения.
Для справки: ампуломёт - это разновидность капсульного огнемёта, снаряд которого представляет собой метательный заряд с зажигательной смесью. Оружие применялось Красной армией в ближнем бою против техники и пехоты. Максимальная дальность стрельбы из ампуломёта составляет 250 - 350 метров в зависимости от навесной траектории.
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