Сапёры обезвредили 36 подарочков времён Великой Отечественной

30.08.2017 08:59 491

В понедельник, 28 августа, на улице Калужской, 64 этого города сапёры обезвреживали боеприпасы времён ВОВ.

Когда сообщение об опасной находке поступило в МЧС, в Малый выдвинулась группа сапёров из четырёх человек.

- На месте был обнаружено и обезврежено 36 взрывоопасных единиц, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Калужской области. – Это 33 бутылки с зажигательной смесью и 3 ампулы для ампуломёта.

Опасные находки были уничтожены на месте обнаружения.

Для справки: ампуломёт - это разновидность капсульного огнемёта, снаряд которого представляет собой метательный заряд с зажигательной смесью. Оружие применялось Красной армией в ближнем бою против техники и пехоты. Максимальная дальность стрельбы из ампуломёта составляет 250 - 350 метров в зависимости от навесной траектории.