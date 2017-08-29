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Фургон протаранил легковушку: пострадали четверо

29.08.2017 17:39 3 578
Фургон протаранил легковушку: пострадали четверо

Утром понедельника, 28 августа, на трассе «Калуга-Медынь» рядом с деревней Каравай столкнулись Fiat Ducato  и легковушка Renault Logan SR.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Фиата» выехал на встречку. Причины этого инспекторы пока не уточняют. 

В результате аварии пострадали четыре человека - оба водителя и два пассажира «логана». Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У водителя «Фиата» взяли кровь для анализа на алкоголь, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Калужской области.

Фото: УГИБДД по Калужской области


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