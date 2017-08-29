За добычу песка без лицензии предприятие оштрафовали на 800 тысяч

Во вторник, 29 августа, прокуратура Калужской области сообщила о завершении рассмотрения административного дела по факту незаконной добычи полезных ископаемых.

Как показала проверка прокуратуры Хвастовичского района, на территории бывшей деревни Ставрово на территории в гектар предприятие добывало песчано-гравийную смесь. Однако делало это без лицензии.

По результатам проверки на предприятие и его гендиректора возбудили административные дела. По результатам их рассмотрения начальник был оштрафован на 30 тысяч рублей, а предприятие на 800 тысяч рублей.