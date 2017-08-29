Скинулись по трёшке: 21 водитель оштрафован за нарушение правил перевозки детей

Во вторник, 29 августа, Управление ГИБДД по Калужской области опубликовало данные профилактической операции «Юный участник дорожного движения», которая прошла на федеральных трассах в минувшие выходные. В рамках неё инспекторы проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей. Также дорожные полицейские отлавливали тех, кто не пропускает их на пешеходных переходах.
За 26-27 августа инспекторы ГИБДД составили 21 протокол на водителей за нарушение правил перевозки маленьких калужан. Штраф по данной статье – 3 000 рублей. Помимо этого, 7 водителей не пропустили детишек на «зебре» и наказали себя на 1500 рублей каждый.
А попутно на штраф нарвались и 17 пешеходов, которые на глазах у инспекторов переходили дорогу там, где не положено. За это им выписали 500-рублёвые штрафы.
Напомним, при оплате штрафа в течение месяца, можно сэкономить половину суммы.
Фото: архив пресс-службы УМВД по Калужской области.
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