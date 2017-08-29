Не надо мусорить: брянских мясников оштрафовали на 100 000

В понедельник, 28 августа, калужское Управление Россельхознадзора отчиталось об итогах проверки ООО «Брянская мясная компания». На её землях в Калужской области инспекторы обнаружили свалку и обязали предприятие ликвидировать её.

Когда сроки, отведённые на это, истекли, инспектор государственного земельного надзора Управления снова побывал на месте и обнаружил, что свалку убрали лишь частично. В результате ведомство подало в суд.

- Доказательств, свидетельствующих о наличии объективных причин для неисполнения предписания в установленный законом срок, защитником юридического лица в судебном заседании не представлено, - сообщает пресс-служба калужского Россельхознадзора. - Вынесено постановление о назначении юридическому лицу административного штрафа в размере 100 000 рублей.