Не обошлось: после салюта на Старом Торге произошла драка

Несмотря на то, что первоначально сообщалось об отсутствии ЧП в День города, по уточнённой информации одно всё-таки было. В субботу, 26 августа, после салюта на площади Старый Торг произошла драка. Одного из участников в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
-Молодые люди поссорились, предположительно из-за девушки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калуге. – Конфликт перерос в драку. Пострадавшего доставили в областную больницу, ему 20 лет. У молодого человека сотрясение головного мозга. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
- Парень, которого ударили, был нетрезв, приставал к девушке,- пишет тем временем в соцсетях калужанин Александр БАШМАКОВ. – Другой просто заступился за девушку, слово за слово…Один удар, и парень упал без сознания. Парень, который ударил, сам не ждал такого исхода. Он сам был в шоке.
Все обстоятельства ЧП выясняет полиция.
|
Мать обнаружила 11-месячного малыша мёртвым в кроватке 28.08.2017 09:51
Мама с трёхлетней дочкой попала под колёса машины 23.08.2017 14:27
В перевернувшейся «Ладе » пострадали двое детей 22.08.2017 11:20
Водителей продолжают заставлять отказываться от тонировки 18.08.2017 12:22
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: