Не обошлось: после салюта на Старом Торге произошла драка

Несмотря на то, что первоначально сообщалось об отсутствии ЧП в День города, по уточнённой информации одно всё-таки было. В субботу, 26 августа, после салюта на площади Старый Торг произошла драка. Одного из участников в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

-Молодые люди поссорились, предположительно из-за девушки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калуге. – Конфликт перерос в драку. Пострадавшего доставили в областную больницу, ему 20 лет. У молодого человека сотрясение головного мозга. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

- Парень, которого ударили, был нетрезв, приставал к девушке,- пишет тем временем в соцсетях калужанин Александр БАШМАКОВ. – Другой просто заступился за девушку, слово за слово…Один удар, и парень упал без сознания. Парень, который ударил, сам не ждал такого исхода. Он сам был в шоке.

Все обстоятельства ЧП выясняет полиция.