Сгорел завод производителя алкоголя и закуски

В субботу, 26 августа, в 20:18 поступило сообщение о пожаре на заводе в Балабаново.
- В результате пожара частично уничтожены административные и производственные здания, - сообщает ГУ МЧС России по Калужской области. - Причина пожара – недостаток конструкций при изготовлении электрооборудования.
Сумма ущерба устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.
Согласно регистрационной информации, пострадавшее от огня предприятие - акционерное общество - занимается производством мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, а также дистиллированных алкогольных напитков. Уставной капитал АО - 1,73 миллиарда рублей.
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