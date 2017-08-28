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Мать обнаружила 11-месячного малыша мёртвым в кроватке

28.08.2017 09:51 21 2334 Елена Французова
Мать обнаружила 11-месячного малыша мёртвым в кроватке

В среду, 23 августа, в Боровском районе умер 11-месячный малыш.
 
- Вечером он поел и уснул в детской кроватке. Примерно через два часа мать ребенка обнаружила, что он не подает признаков жизни, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стало воспалительное заболевание. Как пояснила мать мальчика, у ребенка отмечалась повышенная температура, и она давала ему жаропонижающие. За медицинской помощью женщина не обращалась, так как полагала, что повышенная температура вызвана появлением зубов у младенца.

В ходе проверки выяснено, что ребенок рос в полной семье, в удовлетворительных жилищно-бытовых условиях, родители спиртным не злоупотребляют. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.


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Тэги: происшествия

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