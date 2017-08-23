Дома - лучше: очередная группа нелегальных мигрантов отправилась домой

Во вторник, 22 августа, калужское Управление Федеральной службы судебных приставов рассказало об отправке домой трёх граждан Узбекистана. К экстрадиции их приговорил суд. Они находились в России без соответствующих документов.
Калужские приставы проводили нелегалов в один из столичных аэропортов и передали их пограничной службе. Её сотрудники в свою очередь посадили мигрантов на самолёт Москва – Ташкент.
Теперь им в течение пяти лет будет запрещён въезд на территорию нашей страны, сообщает пресс-служба УФССП по Калужской области.
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