Дома - лучше: очередная группа нелегальных мигрантов отправилась домой

Во вторник, 22 августа, калужское Управление Федеральной службы судебных приставов рассказало об отправке домой трёх граждан Узбекистана. К экстрадиции их приговорил суд. Они находились в России без соответствующих документов.

Калужские приставы проводили нелегалов в один из столичных аэропортов и передали их пограничной службе. Её сотрудники в свою очередь посадили мигрантов на самолёт Москва – Ташкент.

Теперь им в течение пяти лет будет запрещён въезд на территорию нашей страны, сообщает пресс-служба УФССП по Калужской области.