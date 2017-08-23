Легковушка протаранила два ограждения и снесла детскую коляску

23.08.2017 08:40 3758

Вечером во вторник, 22 августа, на перекрёстке улиц Огарёва и Герцена столкнулись две легковушки. Одну из них после удара отбросило в сторону спортивной и детской площадок, которые находятся на этом перекрестке. Автомобиль сначала протаранил ограждение детской площадки, а затем находящейся за ней спортивной по пути снеся детскую коляску.

По счастливой случайности последняя была пустой.

- На этой площадке отец гулял со своим ребенком, - рассказывает очевидец группе «Калуга жесть» соцсети «Вконтакте». - Малыш был в коляске, но за пять минут до аварии резко закапризничал, отец взял его на руки и пошел успокаивать, а коляску оставил на детской площадке. Через несколько минут случилось вот это....

По предварительной информации в ДТП никто не пострадал. Кто кому не уступил дорогу сейчас выясняется.

Фото: «Калуга жесть».