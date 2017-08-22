В Калуге на склоне парка растянули триколор

22.08.2017 11:22 119

Во вторник, 22 августа, в нашей стране отмечают День Государственного флага России. Уже второй год подряд накануне праздника на склоне Центрального парка культуры и отдыха растягивают триколор. Он представляет собой огромное полотнище размером 60 на 50 метров.

Кроме того, по всему городу развешены баннеры с флагом России, флагштоки установлены возле госучреждений и на мостах. А в 11:40 на Театральной площади состоится флешмоб. Калужане растянут полотнище размером 30 на 6 метров.А у кинотеатра «Центральный» жителям и гостям города будут раздавать ленты триколора.

Напомним, что День Государственного флага России установлен в 1994 году указом президента. А впервые бело-сине-красный флаг появился в период царствования Петра I.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.