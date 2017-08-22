В перевернувшейся «Ладе » пострадали двое детей

В понедельник, 21 августа, в 15:30 минут на 282 км автодороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошло ДТП с участием детей.

- По предварительной информации, женщина за рулём LADA Priora, двигаясь в сторону Москвы, не справилась с управлением, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

В итоге автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Пострадали трое пассажиров: 3-летний мальчик, 11-летняя девочка и 46-летний мужчина.

У мальчика сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушибленная рана правого коленного сустава, у девочки перелом берцовой кости правой ноги, ушиб грудной клетки, ушиб поясничного отдела. У мужчины перелом ребер справа, гемопневмоторекс, травматический шок второй степени.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Более точные данные по ДТП устанавливаются.

Фото ГУ МЧС России по Калужской области.