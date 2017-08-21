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Два человека утонули за выходные: 9-летняя девочка и 27-летняя женщина

21.08.2017 11:46 5 2705
Два человека утонули за выходные: 9-летняя девочка и 27-летняя женщина

В субботу, 19 августа, в пруду в деревне Алешня Козельского района  утонул 9-летний ребёнок.

- По предварительным данным, погибшая девочка с двумя младшими братьями с разрешения бабушки пошла купаться на пруд, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Увидев, что сестра тонет, мальчики побежали в деревню звать на помощь. Сосед вытащил ребенка из воды, также на место незамедлительно выехала бригада скорой помощи. Однако спасти ребенка не удалось.

В настоящее время очевидцы происшествия опрошены. По данным следствия, родители ребенка работают в Калуге. Они оставили детей на отдыхе у бабушки в деревне на всё лето. 

Кроме того, сейчас выясняют обстоятельства смерти 27-летней калужанки. Женщина пошла купаться на Оку с друзьями. Трагедия произошла в районе пляжа у завода КЭМЗ. 

- По предварительной информации, она не умела плавать, а перед тем как войти в воду, употребляла спиртное. Друзья поясняют, что потеряли её из вида, а затем заявили в полицию о безвестном исчезновении подруги. Тело погибшей было обнаружено в Оке в районе места купания, - добавляют в СК.


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Тэги: происшествие

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