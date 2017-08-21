Два человека утонули за выходные: 9-летняя девочка и 27-летняя женщина

В субботу, 19 августа, в пруду в деревне Алешня Козельского района утонул 9-летний ребёнок.
- По предварительным данным, погибшая девочка с двумя младшими братьями с разрешения бабушки пошла купаться на пруд, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Увидев, что сестра тонет, мальчики побежали в деревню звать на помощь. Сосед вытащил ребенка из воды, также на место незамедлительно выехала бригада скорой помощи. Однако спасти ребенка не удалось.
В настоящее время очевидцы происшествия опрошены. По данным следствия, родители ребенка работают в Калуге. Они оставили детей на отдыхе у бабушки в деревне на всё лето.
Кроме того, сейчас выясняют обстоятельства смерти 27-летней калужанки. Женщина пошла купаться на Оку с друзьями. Трагедия произошла в районе пляжа у завода КЭМЗ.
- По предварительной информации, она не умела плавать, а перед тем как войти в воду, употребляла спиртное. Друзья поясняют, что потеряли её из вида, а затем заявили в полицию о безвестном исчезновении подруги. Тело погибшей было обнаружено в Оке в районе места купания, - добавляют в СК.
|
Шестой пошёл: в Калуге сгорел очередной деревянный дом 21.08.2017 12:03
«Лиза Алерт» срочно набирает добровольцев на поиск грибника 18.08.2017 16:34
Завод наказали за гадость в Протве 18.08.2017 14:59
Пропала 16-летняя девушка 17.08.2017 17:21
Калужанин сжёг «Мазду» на улице Пухова 17.08.2017 15:59
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: