Два человека утонули за выходные: 9-летняя девочка и 27-летняя женщина

21.08.2017 11:46 2705

В субботу, 19 августа, в пруду в деревне Алешня Козельского района утонул 9-летний ребёнок.

- По предварительным данным, погибшая девочка с двумя младшими братьями с разрешения бабушки пошла купаться на пруд, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Увидев, что сестра тонет, мальчики побежали в деревню звать на помощь. Сосед вытащил ребенка из воды, также на место незамедлительно выехала бригада скорой помощи. Однако спасти ребенка не удалось.

В настоящее время очевидцы происшествия опрошены. По данным следствия, родители ребенка работают в Калуге. Они оставили детей на отдыхе у бабушки в деревне на всё лето.

Кроме того, сейчас выясняют обстоятельства смерти 27-летней калужанки. Женщина пошла купаться на Оку с друзьями. Трагедия произошла в районе пляжа у завода КЭМЗ.

- По предварительной информации, она не умела плавать, а перед тем как войти в воду, употребляла спиртное. Друзья поясняют, что потеряли её из вида, а затем заявили в полицию о безвестном исчезновении подруги. Тело погибшей было обнаружено в Оке в районе места купания, - добавляют в СК.