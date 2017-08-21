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Водитель погиб в лобовой аварии на трассе

21.08.2017 10:52 7 1778 Елена Французова
Водитель погиб в лобовой аварии на трассе

В субботу, 19 августа, в 4  утра на 336 км  трассы М-3 «Украина» произошло ДТП.

- По предварительной информации, 47-летний водитель на Volkswagen Touran, двигаясь в сторону Брянска, совершая обгон, выехал на встречную полосу,  - сообщает УГИБДД России по Калужской области. 

В результате произошло лобовое столкновение Volkswagen Touran с Mazda MPV. Погиб водитель Volkswagen Touran, а 44-летний водитель и 15-летний пассажир  Mazda получили ранения. Их госпитализировали  в областную больницу  Брянска. 

Фото УГИБДД России по Калужской области. 


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Тэги: авария ДТП

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