Водитель погиб в лобовой аварии на трассе

В субботу, 19 августа, в 4 утра на 336 км трассы М-3 «Украина» произошло ДТП.

- По предварительной информации, 47-летний водитель на Volkswagen Touran, двигаясь в сторону Брянска, совершая обгон, выехал на встречную полосу, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

В результате произошло лобовое столкновение Volkswagen Touran с Mazda MPV. Погиб водитель Volkswagen Touran, а 44-летний водитель и 15-летний пассажир Mazda получили ранения. Их госпитализировали в областную больницу Брянска.

Фото УГИБДД России по Калужской области.