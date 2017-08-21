Водитель погиб в лобовой аварии на трассе

В субботу, 19 августа, в 4 утра на 336 км трассы М-3 «Украина» произошло ДТП.
- По предварительной информации, 47-летний водитель на Volkswagen Touran, двигаясь в сторону Брянска, совершая обгон, выехал на встречную полосу, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
В результате произошло лобовое столкновение Volkswagen Touran с Mazda MPV. Погиб водитель Volkswagen Touran, а 44-летний водитель и 15-летний пассажир Mazda получили ранения. Их госпитализировали в областную больницу Брянска.
Фото УГИБДД России по Калужской области.
|
Водителей продолжают заставлять отказываться от тонировки 18.08.2017 12:22
«Киа» не пропустила «Опель» на перекрёстке Рылеева и Достоевского 12.05.2017 17:28
Грузовик «собрал» легковушки на Гагаринском мосту 12.05.2017 12:05
«Сузуки» влетела в дерево 11.05.2017 10:55
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: