Завод наказали за гадость в Протве

В пятницу, 18 августа, прокуратура Калужской области опубликовала итоги рассмотрения дела о загрязнении реки Протвы.
Прокурорская проверка проводилась в связи с несанкционированным сбросом в реку отработанных нефтепродуктов в районе улицы Русиново города Ермолино в Боровском районе. Из-за этого на поверхности реки образовалась маслянистая плёнка.
Анализы показали, что предельные нормы концентрации нефтепродуктов были превышены в 85,43 и в 27,6 раза. Виноватым в загрязнении признали ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения».
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