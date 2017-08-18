Водителей продолжают заставлять отказываться от тонировки

В пятницу, 18 августа, полиция Обнинска подвела итоги операции «Чистое стекло», которая проходила на днях в наукограде.

В ходе её проведения дорожные полицейские выявили 214 нарушений правил, а к ответственности за слишком тёмную тонировку привлекли 41 водителя. Часть из них устранили нарушение на месте.

Дорожная полиция напоминает, что штраф за это нарушение составляет 500 рублей.