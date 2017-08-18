День «паровозов»: 5 автомобилей попали в аварию из-за несоблюдения дистанции

В четверг, 17 августа, в Калужской области произошло 5 аварий, в которых пострадали 7 человек. Две из них случились по вине водителей, которые не соблюдали дистанцию.
Первая произошла в 14:15 на автодороге А-130. Водитель «Шаанкси SX3254», ехавший в сторону Москвы, врезался во впереди идущую «Черри А15», а та в свою очередь ударила в зад «Хендай IX35». В итоге пострадала пассажирка последнего автомобиля. У девушки 1994 года рождения сотрясение мозга. Её положили в больницу.
Второе ДТП произошло через 15 минут, но уже на трассе М3 «Украина». Здесь дистанцию не соблюдал водитель «Дэу Нексия», в результате чего врезался во впереди идущий «ГАЗ 3302». В этой аварии пострадал пассажир предположительного виновника ДТП. У него диагностировали рваную рану лба, но обошлось без госпитализации. Врач «скорой» оказал ему помощь и мужчина отправился домой.
А в Кирове водитель «семёрки» не справился с управлением на повороте и врезался в столб. С переломом ключицы его доставили в больницу.
Помимо аварий с пострадавшими, 17 августа сотрудники ГИБДД по Калужской области зафиксировали 69 ДТП только с материальным ущербом.
Фото: регионального УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области
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