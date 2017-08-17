Калужанин сжёг «Мазду» на улице Пухова

31-летний калужанин признан виновным в поджоге автомобиля.

- В апреле текущего года калужанин, испытывая неприязнь к своему знакомому из-за произошедшего между ними конфликта, решил поджечь его автомобиль, - сообщает в четверг, 17 августа, калужская областная прокуратура.

Mazda 6 была припаркована во дворе одного из домов на улице Пухова в Калуге. Мужчина облил автомобиль бензином и поджёг. От иномарки практически ничего не осталось. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

С учетом рецидива преступлений суд приговорил его к 2 годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.