Калужанин сжёг «Мазду» на улице Пухова

31-летний калужанин признан виновным в поджоге автомобиля.
- В апреле текущего года калужанин, испытывая неприязнь к своему знакомому из-за произошедшего между ними конфликта, решил поджечь его автомобиль, - сообщает в четверг, 17 августа, калужская областная прокуратура.
Mazda 6 была припаркована во дворе одного из домов на улице Пухова в Калуге. Мужчина облил автомобиль бензином и поджёг. От иномарки практически ничего не осталось. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.
С учетом рецидива преступлений суд приговорил его к 2 годам колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
|
Пропала 16-летняя девушка 17.08.2017 17:21
В Калуге мужчина выпал из окна налоговой 17.08.2017 15:40
В Калуге электричка насмерть сбила женщину 17.08.2017 15:03
Огонь уничтожил «Волгу» 17.08.2017 12:56
В Калуге в огне погиб трёхмесячный малыш 17.08.2017 09:44
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: