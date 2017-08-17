В Калуге мужчина выпал из окна налоговой

В четверг, 17 августа, около 12:00 в переулке Воскресенском с 4 этажа инспекции Федеральной налоговой службы выпал мужчина.
Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, мужчина после падения остался жив. Его доставили в больницу. Состояние пострадавшего и обстоятельства происшествия сейчас уточняются.
Очевидцы в соцсетях пишут, что ещё утром этого мужчину видели возле окна, потом он вернулся днём.
- Сейчас сижу в ИФНС, говорят, что он ИП открыть приходил, - пишет в группе «Калуга жесть» Мария Михеева.
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