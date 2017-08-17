В Калуге электричка насмерть сбила женщину

В четверг, 17 августа, в 13:20 в Калуге в районе станции Азарово была сбита женщина.
- Она переходила железнодорожные пути и не заметила приближающийся электропоезд, - рассказал нам старший следователь Брянского следственного отдела на транспорте Николай ЛОБАЧЁВ.
От полученных травм женщина скончалась на месте. На вид ей 60-70 лет.
Сейчас устанавливается личность погибшей. На месте работают сотрудники Следственного комитета.
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