В Калуге электричка насмерть сбила женщину

В четверг, 17 августа, в 13:20 в Калуге в районе станции Азарово была сбита женщина.

- Она переходила железнодорожные пути и не заметила приближающийся электропоезд, - рассказал нам старший следователь Брянского следственного отдела на транспорте Николай ЛОБАЧЁВ.

От полученных травм женщина скончалась на месте. На вид ей 60-70 лет.

Сейчас устанавливается личность погибшей. На месте работают сотрудники Следственного комитета.