Огонь уничтожил «Волгу»

Утром в четверг, 17 августа, на улице 4-й Юго-Западной в Козельске сгорел автомобиль «Волга». Огонь уничтожил все сгораемые конструкции машины.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал. Спасателям понадобилось около 10 минут, чтобы справиться с огнём.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.