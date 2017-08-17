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Огонь уничтожил «Волгу»

17.08.2017 12:56 5 1004 Дмитрий Ивьев
Огонь уничтожил «Волгу»

Утром в четверг, 17 августа, на улице 4-й Юго-Западной в Козельске сгорел автомобиль «Волга». Огонь уничтожил все сгораемые конструкции машины.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал. Спасателям понадобилось около 10 минут, чтобы справиться с огнём.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: происшествие пожар

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