Огонь уничтожил «Волгу»

Утром в четверг, 17 августа, на улице 4-й Юго-Западной в Козельске сгорел автомобиль «Волга». Огонь уничтожил все сгораемые конструкции машины.
Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал. Спасателям понадобилось около 10 минут, чтобы справиться с огнём.
Причины возгорания сейчас устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
|
Пропала 16-летняя девушка 17.08.2017 17:21
Калужанин сжёг «Мазду» на улице Пухова 17.08.2017 15:59
В Калуге мужчина выпал из окна налоговой 17.08.2017 15:40
В Калуге электричка насмерть сбила женщину 17.08.2017 15:03
В Калуге в огне погиб трёхмесячный малыш 17.08.2017 09:44
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: