Двое взрослых и подросток пострадали в перевернувшейся «Тойоте»

Утром во вторник, 15 августа, на дороге между Людиново и Дятьково вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота Камри».

Как сообщает УГИБДД по Калужской области, в машине находились три человека. У 27-летнего водителя ссадины на руках. А у 24-летней женщины и 16-летнего подростка закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.