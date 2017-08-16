Двое взрослых и подросток пострадали в перевернувшейся «Тойоте»

Утром во вторник, 15 августа, на дороге между Людиново и Дятьково вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота Камри».
Как сообщает УГИБДД по Калужской области, в машине находились три человека. У 27-летнего водителя ссадины на руках. А у 24-летней женщины и 16-летнего подростка закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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