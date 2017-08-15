Опубликованы фото с места смертельной аварии с автобусом

Как мы уже рассказывали, в ночь на вторник, 15 августа, авария произошла на 138 километре трассы А130 в Малоярославецком районе. УМВД по Калужской области опубликовало фото с места происшествия.
- По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Мультивен» выехал на полосу встречного движения и осуществил съезд в кювет, что повлекло касательное столкновение грузового автомобиля автомобиля «Мерседес» с автобусом «Неоплан», - отмечают в полиции. - В результате ДТП один пассажир автобуса от полученных травм скончался на месте, 9 человек получили травмы различной степени тяжести.
По всей видимости, пострадавшие пассажиры автобуса сидели в задней части с левой стороны. Именно в это место пришёлся удар.
По предварительным данным, в автобусе находилось 37 граждан Беларуси. МИД этой страны отслеживает информацию о пострадавших.
Фото: УМВД по Калужской области.
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