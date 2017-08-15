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Водитель автобуса устроил массовую аварию в Калуге

15.08.2017 12:37 6 2075 Дмитрий Ивьев
Водитель автобуса устроил массовую аварию в Калуге

Утром в понедельник, 14 августа, на улице Ленина в Калуге в районе дома №70 произошла авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей.

По предварительным данным ГИБДД водитель автобус «Кинг Лонг» ехал по Ленина со стороны вокзала и «догнал» машину «Опель Корса». После этого «Опель» врезался в «Рено Меган».

В ДТП пострадала 25-летняя водитель одного из легковых автомобилей. У неё ушибы мягких тканей лица.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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