Водитель автобуса устроил массовую аварию в Калуге

Утром в понедельник, 14 августа, на улице Ленина в Калуге в районе дома №70 произошла авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей.
По предварительным данным ГИБДД водитель автобус «Кинг Лонг» ехал по Ленина со стороны вокзала и «догнал» машину «Опель Корса». После этого «Опель» врезался в «Рено Меган».
В ДТП пострадала 25-летняя водитель одного из легковых автомобилей. У неё ушибы мягких тканей лица.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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