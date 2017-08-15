23-летнюю девушку сбили на улице Кирова в Калуге

Около 21:30 в Калуге на перекрёстке улиц Кирова и Плеханова под колёса «Рено Логан» попала 23-летняя девушка.

По предварительным данным ГИБДД, она пересекала улицу Плеханова на зелёный сигнал светофора. В этот момент 23-летний водитель «Логана» двигался по Плеханова со стороны улицы Дзержинского на «красный».

По словам очевидцев, в этом месте водители часто завершают маневр на красный сигнал светофора.

- В этом месте постоянно доезжают на «красный», - написала в группе «Калуга жесть» Наталья Клушина. - Уже вовсю зелёный горит, а машины всё едут.

Пострадавшая попала в больницу с переломом черепа и черепно-мозговой травмой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.