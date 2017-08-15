Алабай набросился на подростка

В воскресенье, 13 августа, в Обнинске 16-летнего подростка покусала собака. Об этом нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области.
- Мальчик повздорил с женщиной и даже решил доказать свою правоту, используя кулаки, - сообщает подробности происшествия obninsk.name. - Дама не стала безропотно сносить хулиганство подростка и вызвала полицию. Пока стражи порядка опрашивали фигурантку в специализированной машине, несовершеннолетний находился неподалеку. Казалось бы, ничто не предвещало беды, как вдруг откуда-то стремительно выскочил алабай и напал на подростка.
Пострадавшего с рваной раной плеча доставили в больницу, где ему была оказана вся необходимая помощь.
- Мама мальчика написала заявление, - добавляют в полиции.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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