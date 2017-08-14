9-летний мальчик сломал позвоночник в аварии «Мерседеса» с фурой

Как мы уже рассказывали, днём в воскресенье, 13 августа, в районе пересечения трасс А130 и А108 в Калужской области произошла авария с участием Mercedes GLS и грузовика МАН.
По предварительным данным ГИБДД, водитель «Мерседеса» поворачивал налево и не пропустил встречную фуру. После столкновения внедорожник отлетел в ещё один грузовик.
За рулём «Мерседеса» находился 39-летний мужчина. Он попал в больницу с переломом бедра. У 30-летней пассажирки ушибы. В машине также находились двое детей. 12-летний мальчик отделался ушибом, а 9-летний мальчик сломал поясничный отдел позвоночника.
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