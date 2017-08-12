В лобовой аварии в Калуге погиб мужчина

Вечером в пятницу, 11 августа, в районе Росвы на территории Калуги произошла лобовая авария.

По информации ГУ МЧС по Калужской области, столкнулись два автомобиля «Хендай» - «Солярис» и «Крета». Водитель «Соляриса» погиб на месте.

Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что второй автомобилист был пьян, его с травмами увезли в больницу. Однако официального подтверждения этих данных пока нет.