В лобовой аварии в Калуге погиб мужчина

Вечером в пятницу, 11 августа, в районе Росвы на территории Калуги произошла лобовая авария.
По информации ГУ МЧС по Калужской области, столкнулись два автомобиля «Хендай» - «Солярис» и «Крета». Водитель «Соляриса» погиб на месте.
Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что второй автомобилист был пьян, его с травмами увезли в больницу. Однако официального подтверждения этих данных пока нет.
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