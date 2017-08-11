Грузовик с курицей перевернулся на Киевской трассе

Утром в пятницу, 11 августа, авария произошла на 114 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе.
По предварительным данным, столкнулись два фургона, сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть». Один из них после столкновения завалился на бок. Находившаяся в грузовике курица рассыпалась по дороге.
Причины произошедшего ДТП сейчас устанавливаются.
Фото: «Типичный Малоярославец».
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