Грузовик с курицей перевернулся на Киевской трассе

Утром в пятницу, 11 августа, авария произошла на 114 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе.

По предварительным данным, столкнулись два фургона, сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть». Один из них после столкновения завалился на бок. Находившаяся в грузовике курица рассыпалась по дороге.

Причины произошедшего ДТП сейчас устанавливаются.

Фото: «Типичный Малоярославец».