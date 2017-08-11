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Грузовик с курицей перевернулся на Киевской трассе

11.08.2017 13:08 12 1925 Дмитрий Ивьев
Грузовик с курицей перевернулся на Киевской трассе

Утром в пятницу, 11 августа, авария произошла на 114 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе.

По предварительным данным, столкнулись два фургона, сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть». Один из них после столкновения завалился на бок. Находившаяся в грузовике курица рассыпалась по дороге.

Причины произошедшего ДТП сейчас устанавливаются.

Фото: «Типичный Малоярославец».


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Тэги: дтп происшествие

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