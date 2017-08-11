Мужчину сбили в Калуге на переходе, водитель скрылся

Около 13:00 в четверг, 10 августа, на перекрёстке улиц Жукова и Горького в Калуге сбили 33-летнего мужчину. Он пересекал проезжую часть на зелёный сигнал светофора.

Водитель-виновник в этот момент с Жукова поворачивал налево на Горького. С места ДТП он скрылся.

У пострадавшего мужчины сломана нога.

Фото: УГИБДД по Калужской области.