44-летний мужчина утонул в Калуге

Во вторник, 8 августа, в пруду, расположенном между Грабцевским шоссе и домом № 13 по улице Дубрава в Калуге, местная жительница нашла тело мужчины.

- В ходе проверки было установлено, что 4 августа 44-летний калужанин, тело которого обнаружено в водоеме, ушел из дома и отсутствовал несколько дней, - рассказали нам 10 августа в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Его мать сообщила в правоохранительные органы о безвестном исчезновении сына.

Непосредственно возле водоема найдены вещи погибшего. Как уточняют следователи, погибший злоупотреблял спиртным. Имеется ли в его крови алкоголь, покажут результаты судебно-медицинского исследования.