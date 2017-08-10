44-летний мужчина утонул в Калуге

Во вторник, 8 августа, в пруду, расположенном между Грабцевским шоссе и домом № 13 по улице Дубрава в Калуге, местная жительница нашла тело мужчины.
- В ходе проверки было установлено, что 4 августа 44-летний калужанин, тело которого обнаружено в водоеме, ушел из дома и отсутствовал несколько дней, - рассказали нам 10 августа в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Его мать сообщила в правоохранительные органы о безвестном исчезновении сына.
Непосредственно возле водоема найдены вещи погибшего. Как уточняют следователи, погибший злоупотреблял спиртным. Имеется ли в его крови алкоголь, покажут результаты судебно-медицинского исследования.
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