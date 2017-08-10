Голый мужчина бегал по улице и залезал в чужие авто

В среду, 9 августа, в соцсетях появилось видео, на котором полностью обнажённый мужчина бегал по одной из центральных улиц Кондрово. Преодолев несколько метров, мужчина забрался на заднее сиденье припаркованного у дороги авто. Но водитель, несмотря на просьбы, заставил его выйти.
Не прикрывая гениталии, молодой человек стремительно понесся к следующему автомобилю.
- Пожалуйста, пожалуйста, - просил он.
Но мужчину отказались подвезти.
- Побежал, побежал спортсмен!
- Проигрался в карты, и вот его заставили!
- Да нет, по-моему, ему просто хорошо. Он очень пьяный, - так комментируют ситуацию мужчины, ведущие съёмку из автомобиля.
Удалось ли голому человеку уехать и что заставило его в таком виде появиться белым днём на улице, неизвестно. В пресс-службе УМВД по Калужской области нам сообщили, что в полицию никто по данному факту никто не обращался.
Видео: «Типичная Калуга».
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