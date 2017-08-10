Голый мужчина бегал по улице и залезал в чужие авто

В среду, 9 августа, в соцсетях появилось видео, на котором полностью обнажённый мужчина бегал по одной из центральных улиц Кондрово. Преодолев несколько метров, мужчина забрался на заднее сиденье припаркованного у дороги авто. Но водитель, несмотря на просьбы, заставил его выйти.

Не прикрывая гениталии, молодой человек стремительно понесся к следующему автомобилю.

- Пожалуйста, пожалуйста, - просил он.

Но мужчину отказались подвезти.

- Побежал, побежал спортсмен!

- Проигрался в карты, и вот его заставили!

- Да нет, по-моему, ему просто хорошо. Он очень пьяный, - так комментируют ситуацию мужчины, ведущие съёмку из автомобиля.

Удалось ли голому человеку уехать и что заставило его в таком виде появиться белым днём на улице, неизвестно. В пресс-службе УМВД по Калужской области нам сообщили, что в полицию никто по данному факту никто не обращался.

Видео: «Типичная Калуга».