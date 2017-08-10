Три человека пострадали в аварии на Тарутинской

Вечером в среду, 9 августа, на перекрёстке улицы Тарутинской и переулка Малинники в Калуге столкнулись «Киа Рио» и ВАЗ 21150.
По предварительным данным ГИБДД, водитель «Киа» ехал по Тарутинской со стороны улицы Зерновой и при повороте налево на «зелёный» допустил столкновение с «Ладой». Эта машина ехала во встречном направлении.
В больницу попали три человека. У 34-летнего водителя «Киа» тупая травма живота, ушиб грудной клетки и перелом ребер. Пассажирка «Лады», 24-летняя девушка, получила ушибы. У 28-летнего водителя «Лады» подозрения на черепно-мозговую травму.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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