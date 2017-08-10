Женщина погибла под колёсами «Фольксвагена»

Утром в среду, 9 августа, на дороге Козельск – Сухиничи погибла 70-летняя женщина.

Авария произошла примерно в 7:40, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

Пешеход пересекала проезжую часть, когда её сбил «Фольксваген Поло». Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Фото: УГИБДД по Калужской области.