Женщина погибла под колёсами «Фольксвагена»

Утром в среду, 9 августа, на дороге Козельск – Сухиничи погибла 70-летняя женщина.
Авария произошла примерно в 7:40, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.
Пешеход пересекала проезжую часть, когда её сбил «Фольксваген Поло». Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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