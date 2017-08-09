В Калуге таксист сбил женщину во дворе многоэтажки

В среду, 9 августа, в Калуге на улице Билибина произошло ДТП. Во дворе многоэтажки около 9:30 таксист сбил 45-летнюю женщину.

Как рассказали нам в городском отделе ГИБДД, причина ДТП и информация о состоянии пострадавшей сейчас выясняются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.