Погоня в Калуге: пьяный мотоциклист «убегал» от полиции

В Калуге на улице Грабцевское Шоссе в ночь с 8 на 9 августа сотрудники ГИБДД заметили мотоциклиста, который управлял Kawasaki без государственного регистрационного знака. В ответ на требование остановиться водитель увеличил скорость и предпринял попытку скрыться в сторону площади Маяковского.

- Двигаясь по дорогам города, мотоциклист грубо нарушал правила дорожного движения, создавал реальную угрозу жизни и здоровью другим участниками дорожного движения и аварийные ситуации, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

На поимку нарушителя были ориентированы все наружные службы. В итоге мотоциклиста удалось задержать в районе дома №2 по улице Карпова. От 38-летнего мужчины пахло алкоголем, у него была сбивчивая речь. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. На него было составлено сразу несколько протоколов. Мотоцикл поместили на спецстоянку, водителя доставили в полицию.

Фото: «Калуга жесть».