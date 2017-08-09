Погоня в Калуге: пьяный мотоциклист «убегал» от полиции

В Калуге на улице Грабцевское Шоссе в ночь с 8 на 9 августа сотрудники ГИБДД заметили мотоциклиста, который управлял Kawasaki без государственного регистрационного знака. В ответ на требование остановиться водитель увеличил скорость и предпринял попытку скрыться в сторону площади Маяковского.
- Двигаясь по дорогам города, мотоциклист грубо нарушал правила дорожного движения, создавал реальную угрозу жизни и здоровью другим участниками дорожного движения и аварийные ситуации, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.
На поимку нарушителя были ориентированы все наружные службы. В итоге мотоциклиста удалось задержать в районе дома №2 по улице Карпова. От 38-летнего мужчины пахло алкоголем, у него была сбивчивая речь. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. На него было составлено сразу несколько протоколов. Мотоцикл поместили на спецстоянку, водителя доставили в полицию.
Фото: «Калуга жесть».
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