12 июля пропал 23-летний калужанин Артём Шатов. В среду, 9 августа, об этом сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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Был одет в чёрную футболку, чёрные спортивные брюки, чёрно-белые кроссовки, черную ветровку.
С собой у молодого человека были документы и телефон.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52.
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