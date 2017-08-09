12 июля пропал 23-летний калужанин Артём Шатов. В среду, 9 августа, об этом сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

рост - 176 см,

телосложение - xудощавое,

глаза - карие,

волосы - светло-русые,

на правом предплечье татуировка в виде надписи, сделанная старославянским языком.

Был одет в чёрную футболку, чёрные спортивные брюки, чёрно-белые кроссовки, черную ветровку.

С собой у молодого человека были документы и телефон.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52.