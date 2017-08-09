«Шевроле Нива» перевернулась на улице Достоевского

Днём в среду, 9 августа, авария произошла на перекрёстке улиц Достоевского и Марата в Калуге.
В этом месте столкнулись «Шевроле Нива» и «Лада», сообщает ГУ МЧС по Калужской области. От удара одна из машин завалилась на бок.
По информации очевидцев в группе «Калуга жесть», водитель «Лады» на перекрёстке не пропустил «Шевроле Ниву», которая двигалась по главной дороге.
Точная информация по этому ДТП сейчас устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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