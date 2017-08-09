В Калуге «Шевроле» сбил мужчину на «зебре»

Вечером во вторник, 8 августа, на улице Труда в Калуге под колёса Chevrolet Cobalt попал 80-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, пешеход пересекал проезжую часть по «зебре», а водитель ехал со стороны Телевизионной площади.

Пенсионер попал в реанимацию с сочетанной травмой, перелом костей таза, перлом ребер и черепно-мозговой травмой.