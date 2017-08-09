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Женщина погибла из-за сломанного холодильника

09.08.2017 11:53 0 1150 Дмитрий Ивьев
Женщина погибла из-за сломанного холодильника

Рано утром в среду, 9 августа, на Треугольной площади в Обнинске в одной из квартир 14-этажного дома произошёл пожар. В огне погибла 78-летняя пенсионерка.

- По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность холодильника - именно около него обнаружен очаг пожара, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Возгорание заметила соседка погибшей, которая вызвала МЧС. Спасти проживавшую в квартире пожилую женщину не удалось. Известно, что погибшая длительное время передвигалась при помощи костылей. Спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры.

Проверка сейчас продолжается.

Фото: СК по Калужской области.


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Тэги: происшествие пожар

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