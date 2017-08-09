Две девушки и парень пострадали в перевернувшемся «Рено»

В ночь на вторник, 8 августа, на трассе А108 в Боровском районе перевернулся «Рено Логан».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Как рассказали нам в ГИБДД, сейчас выясняется, кто именно сидел за рулём.

В результате аварии травмы получили три человека: девушки 16 и 17 лет, а также парень 17 лет.

У одной из пострадавших сломана челюсть. Двое других отделались ушибами.

Фото: УГИБДД по Калужской области.