Две девушки и парень пострадали в перевернувшемся «Рено»

В ночь на вторник, 8 августа, на трассе А108 в Боровском районе перевернулся «Рено Логан».
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Как рассказали нам в ГИБДД, сейчас выясняется, кто именно сидел за рулём.
В результате аварии травмы получили три человека: девушки 16 и 17 лет, а также парень 17 лет.
У одной из пострадавших сломана челюсть. Двое других отделались ушибами.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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