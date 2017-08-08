В Калуге 61-летний мужчина ушёл из больницы и пропал

В минувшую субботу, 5 августа, около 6 утра ушёл из больницы в Сосновой роще в неизвестном направлении 61-летний Александр УТКИН.

Приметы:

Правая рука меньше левой, шаркающая походка,

Рост: 168 см,

Телосложение: нормальное,

Цвет глаз: голубые,

Волосы: чёрные, короткая стрижка, с проседью.

Был одет в белую футболку с зелёным воротником, спортивные синие штаны, коричневые шлепанцы.

Если вы что-то знаете о пропавшем, звоните по телефонам 02 или 8 800 700 54 52.