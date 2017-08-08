В Калуге «Тойота» врезалась в «Оку»

Днём в понедельник, 7 августа, на улице Михалевской в Калуге столкнулись «Тойота РАВ 4» и «Ока». Машины двигались друг другу навстречу. Кто именно нарушил правила, сейчас выясняется.
В результате ДТП пострадала 49-летняя автомобилистка, управлявшая «Тойотой». У женщины ушибы.
Также за помощью к врачам обратились 35-летний водитель «Оки» и его 71-летняя пассажирка. У водителя сотрясение головного мозга, а пенсионерка сломала ребра и руку.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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