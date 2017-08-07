В полиции опровергли информацию о захвате троллейбуса наркоманом

В понедельник, 7 августа, в группе «Калужский троллейбус» в соцсети «ВКонтакте» была опубликована информация о том, что накануне вечером калужанин, находящийся в состоянии наркотического опьянения, якобы захватил троллейбус.

«Вчера был довольно страшный казус на улице Кирова, - говорится в сообщении. – 140-й троллейбус должен был следовать в депо, его смена закончилась. Это резко не понравилось одному гражданину (как потом выяснилось, в состоянии наркотического опьянения), который, пока водитель переставлял штанги, забрался в кабину и предъявил требование: ехать на Правый берег. Кондуктор вызвала полицию, явившуюся где-то через час. Всё это время троллейбус с водителем и кондуктором были в заложниках. Приехавшим сотрудникам полиции гражданин оказал сопротивление, но всё же был повязан (к слову, габаритный товарищ) и отправлен в отделение. Рассказано сегодня кондуктором пострадавшего троллейбуса».

За комментариями мы обратились в полицию. Там подтвердили, что конфликтная ситуация между водителем и кондуктором троллейбуса с одним из пассажиров действительно имела место, но в заложники мужчина никого не брал и в состоянии наркотического опьянения не находился.

- Инцидент произошёл около полуночи, - рассказали нам в пресс-службе областного УМВД. – По словам мужчины, он стоял на остановке, ждал троллейбус. Зашёл в один – ему сказали: «Машина едет в депо». Зашёл во второй – то же самое. Когда подошёл третий троллейбус и там ему снова сказали, что он направляется в депо, калужанин сильно разнервничался, стал требовать, чтобы машина ехала нужным ему маршрутом.

Водитель и кондуктор вызвали полицию. Прибывшие по вызову стражи порядка доставили расстроенного пассажира в отдел полиции.

- Активного сопротивления мужчина не оказывал, - сообщает пресс-служба УМВД. – По прибытии в отдел житель Калуги и вовсе остыл, извинился перед полицейскими, сказав, что был не прав и погорячился.

Тем не менее, на полуночного пассажира составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф в размере от тысячи до 2500 рублей либо административный арест на 15 суток.