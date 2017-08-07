Мотоциклист протаранил столб и «Тойоту»

Днём в воскресенье, в Боровске произошла авария с участием мотоцикла «Урал» и автомобиля «Тойота».

По предварительным данным ГИБДД, 36-летний мотоциклист не справился с управлением, после чего врезался в столб и автомобиль «Тойота».

Предполагаемого виновника отвезли в больницу с ушибами и ссадинами.

Фото: ГУ МЧС и УГИБДД по Калужской области.