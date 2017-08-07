Мужчину в Калуге сбили в двух метрах от перехода

На перекрёстке улиц Гагарина и Королева в Калуге под колёса «Опеля» попал 27-летний мужчина.
Как рассказали в понедельник, 7 августа, в УГИБДД по Калужской области, авария произошла примерно в 10 вечера в пятницу.
По предварительным данным, водитель поворачивала с Гагарина направо на Королева, а пешеход перебегал дорогу на «красный» в двух метрах от перехода.
У пострадавшего мужчины сломана нога.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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