Мужчину в Калуге сбили в двух метрах от перехода

На перекрёстке улиц Гагарина и Королева в Калуге под колёса «Опеля» попал 27-летний мужчина.

Как рассказали в понедельник, 7 августа, в УГИБДД по Калужской области, авария произошла примерно в 10 вечера в пятницу.

По предварительным данным, водитель поворачивала с Гагарина направо на Королева, а пешеход перебегал дорогу на «красный» в двух метрах от перехода.

У пострадавшего мужчины сломана нога.

Фото: УГИБДД по Калужской области.